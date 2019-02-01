Брянский бизнесмен скрыл от государства 9, 5 млн рублей
Прокуратура Советского района обратилась в суд с иском на руководителя и учредителя фирмы ООО «БМФ «Мостремстрой», который подозревается в налоговом преступлении.
В иске на предпринимателя возлагалась обязанность о возмещении ущерба. В суде требования прокурора удовлетворили. Решение еще не вступило в законную силу.
Проверка показала, указанный бизнесмен уклонился от уплаты налогов в бюджет страны.
Уголовное дело завели по ч. 1 ст. 198 УК РФ.
Также выяснилось, что дело было прекращено в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. В итоге бизнесмен причинил бюджету ущерб на сумму свыше 9,5 млн рублей.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи О рекламе безрецептурных лекарственных средств
При поддержке ФАС России разработаны Рекомендации по соблюдению законодательства о рекламе безрецептурных лекарственных средств.
Число мест для участия в бесплатном курсе «Ростелеком. DataTalks» ограничено, и в случае превышения лимита по количеству участников, соискателям будет необходимо пройти очное интервью с организаторами.
В 2019 году железнодорожники Брянского региона Московской железной дороги планируют провести ремонт 33 железнодорожных переездов, расположенных в Брянской области.
Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» Александр Аленичев сконструировал модель ПС 110 кВ. Конструированием Александр занимается с детства. Первую модель – корабль «Буран» с ракетным носителем - он смастерил в десять лет из подручных материалов.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Общественная организация предпринимателей «Опора России» на брянской земле становится всЁ более весомой силой.