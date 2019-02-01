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Брянский бизнесмен скрыл от государства 9, 5 млн рублей

Опубликовано Сегодня, 12:05

Прокуратура Советского района обратилась в суд с иском на руководителя и учредителя фирмы ООО «БМФ «Мостремстрой», который подозревается в налоговом преступлении.

В иске на предпринимателя возлагалась обязанность о возмещении ущерба. В суде требования прокурора удовлетворили. Решение еще не вступило в законную силу.

Проверка показала, указанный бизнесмен уклонился от уплаты налогов в бюджет страны. 

Уголовное дело завели по ч. 1 ст. 198 УК РФ.

Также выяснилось, что дело было прекращено в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. В итоге бизнесмен причинил бюджету ущерб на сумму свыше 9,5 млн рублей. 

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