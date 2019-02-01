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Под Стародубом «соцработница» оформила пенсионерке «льготы»

Опубликовано Сегодня, 13:50

32-летняя жительница Новозыбковского района, судимая за имущественные преступления, взялась снова за любимый «промысел»: представившись сотрудницей соцслужбы, вошла в дом к 84-летней пенсионерке и совершила кражу; женщина задержана, ей грозит срок.

Расспросив не спеша о жизни, здоровье, выплатах, злоумышленница со стажем заверила пожилую женщину, что ей якобы полагаются соцльготы, которые надо оформить сию минуту. Гостья попросила хозяйку принести ей хотя бы одну пятитысячную купюру для переписи данных. Пенсионерка выполнила просьбу, однако после визита «соцработницы» поняла, что ее тайник с 65 тысячами рублей пуст.

На задержание подозреваемой ушло менее двух суток. В отделении она признала вину, объяснив, что весь разговор с потерпевшей заключался в том, чтобы выведать, где она хранит сбережения. Затем отправила пенсионерку в другую комнату за бумагами и похитила все деньги.

«Задержанной предъявлено обвинение по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», - сообщили в пресс-службе МВД области.

Деньги возвращены пенсионерке.

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