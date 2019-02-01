Брянец «отработал» на сыне метание ножа
Следователи Брянской области завели уголовное дело на 40-летнего местного жителя, который подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия.
Инцидент случился 3 февраля 2019 года. Мужчина, будучи пьяным, устроил в своей квартире демонстрацию ловкости рук при метании ножа. Бросив оружие в сторону двери, он попал в 17-летнего сына.
С проникающим колото-резаным ранением грудной клетки юношу доставили в больницу. Ему оказали необходимую медпомощь.
Сотрудники следкома выясняют обстоятельства случившегося.
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