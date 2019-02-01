В Брянске на кольце у «Самолета» произошло жесткое столкновение

3 февраля в областном центре на перекрестке у «Самолета» случилось ДТП с двумя иномарками, столкновение машин зафиксировала камера регистратора ехавшего сзади автомобиля.

Видео очевидцы опубликовали в сеть. Сама авария произошла в 19:20. На записи видно, что обе машины летели на скорости. Иномарка серебристого цвета задела черный автомобиль и поехала дальше, не остановившись.

«Авария на кольце у «Самолет»,19:20», - подписал видео анонимный автор.

Пользователи сети, просмотрев ролик, предположили, что, авария произошла, видимо, из-за того, что один из водителей засиделся в интернете.