В Брянске на кольце у «Самолета» произошло жесткое столкновение
3 февраля в областном центре на перекрестке у «Самолета» случилось ДТП с двумя иномарками, столкновение машин зафиксировала камера регистратора ехавшего сзади автомобиля.
Видео очевидцы опубликовали в сеть. Сама авария произошла в 19:20. На записи видно, что обе машины летели на скорости. Иномарка серебристого цвета задела черный автомобиль и поехала дальше, не остановившись.
«Авария на кольце у «Самолет»,19:20», - подписал видео анонимный автор.
Пользователи сети, просмотрев ролик, предположили, что, авария произошла, видимо, из-за того, что один из водителей засиделся в интернете.
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