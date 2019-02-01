Оттепель «преподнесла сюрприз» двум брянским водителям

Потепление в Брянске началось с неприятных событий: 1 февраля глыба льда убила насмерть жительницу Дятькова, 3-го числа на улице Камозина областного центра наледь обрушилась, разбив лавочку около дома; сегодня, 4 февраля, сосульки повредили два автомобиля.

Фото последствий обрушения опубликовала в сети Виктория Фролова. На снимках две машины: Audi и Kia.

«Вот такая вот оттепель в Брянске. Разбило две машины. Кто теперь будет платить? Последствия бездействия управляющей компании!» – поделилась Фролова.

Такое бездействие, добавил пользователь Vyus Agalaroff, не только в Брянске, а и других городах России.

«В Ярославле женщину сосульками накрыло, в коме лежит, берегите себя», - сообщил Vyus Agalaroff.

По словам Павла Сенькова, каждую зиму происходит одно и то же, а все потому что транспорт ставят где попало.

«Кто заплатит? Ответ никто, так как машины стоят в неположенном месте», - прокомментировал Павел.

«А отдали б 70р на стоянку, и все б было хорошо!» - добавил Алексей Акимов.