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В Суземке огнеборцы тушили двухквартирный дом

Опубликовано Сегодня, 08:47

5 февраля на улице Октябрьской в Суземке случился пожар в двухквартирном доме, пострадавших не было.

Информацию о возгорании спасатели 25-й и 17-й частей получили в 03:50. Через три минуты они прибыли на место. Обнаружили – горела кровля двухквартирного частного жилого дома (18х8) по площади.

«На тушение подавали 3 ручных ствола. В 05.19 пламя локализовали, в 05.50 ликвидировали. Пострадавших нет. Причина устанавливается», - сообщили в пресс-службе МЧС.

Напомним, 4 февраля в Старых Месковичах горела хозяйственная постройка.

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