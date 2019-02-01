На площади Ленина в Брянске не разъехались иномарка и маршрутка

5 февраля в областном центре на площади Ленина произошла авария с участием маршрутки и иномарки, соответствующее фото появилось в соцсетях.

На снимке зафиксированы последствия аварии. По словам свидетелей, по всей вероятности, маршрутка №28 и легковой автомобиль не поделили дорогу. От удара у иномарки повреждена передняя часть. У маршрутки пострадал слегка левый бок.

Брянцы, увидев аварию, сообщили, что с каждым днем становится страшнее ездить на общественном транспорте.

«Он не знал, что маршрутчики никогда никого не пропускают», - прокомментировал Владимир Мыльников.

«Страшно ездить на маршрутках», - написала Виктория Мерзлова.