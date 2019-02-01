На площади Ленина в Брянске не разъехались иномарка и маршрутка
5 февраля в областном центре на площади Ленина произошла авария с участием маршрутки и иномарки, соответствующее фото появилось в соцсетях.
На снимке зафиксированы последствия аварии. По словам свидетелей, по всей вероятности, маршрутка №28 и легковой автомобиль не поделили дорогу. От удара у иномарки повреждена передняя часть. У маршрутки пострадал слегка левый бок.
Брянцы, увидев аварию, сообщили, что с каждым днем становится страшнее ездить на общественном транспорте.
«Он не знал, что маршрутчики никогда никого не пропускают», - прокомментировал Владимир Мыльников.
«Страшно ездить на маршрутках», - написала Виктория Мерзлова.
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