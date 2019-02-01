В деревне Радчино по время пожара погиб один человек

5 февраля в деревне Радчино на улице Озерной загорелся жилой дом, есть погибший.

Получив в 07:35 информацию о пожаре, спасатели 48-й части и подразделения «Усох» на двух автоцистернах через 15 минут прибыли по адресу. К тому времени, пламя охватило жилой дом размером 6х8 метров по площади. В тушении использовали два ручных ствола. В 08:05 возгорание локализовали, еще через полчаса ликвидировали.

Очевидцы рассказали, что погиб 51-летний мужчина.

«В происшествии есть пострадавший. Причина устанавливается», - такие данные сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Напомним, 5 февраля в Суземке горел жилой дом на две квартиры.