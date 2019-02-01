В Брянске житель Краснодара, давший взятку сотрудникам ДПС, отправлен в колонию
Дятьковский райсуд приговорил 50-летнего жителя Краснодарского края, находившегося в федеральном розыске, обвиняемого в даче взятки, к одному году колонии общего режима.
Приговор не вступил в законную силу.
История произошла в конце января 2017 года. Инспекторы ДПС ГИБДД на одной из улиц Дятькова остановили легковой автомобиль под управлением фигуранта, у которого установили признаки опьянения.
Испугавшись административной ответственности по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, мужчина в служебном автомобиле сотрудников ДПС передал им взятку в 30 тыс рублей.
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