В Брянском районе Chevrolet Niva протаранила препятствие, есть пострадавший
36-летний водитель автомобиля Chevrolet Niva получил травмы после ДТП, которое произошло 4 февраля в Брянском районе.
У пострадавшего сотрясение мозга, вывих плеча, его отвезли в больницу.
Сама авария случилась в начале десятого утра на 14-м километре трассы «Брянск-Дятьково». По предварительным данным, 36-летний автомобилист на Chevrolet Niva двигался со стороны Дятькова в Брянск и съехал на обочину, а потом врезался в препятствие.
Напомним, 30 января в Клетнянском районе произошла авария с участием легковушки и грузовика.
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