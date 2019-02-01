В Брянском районе Chevrolet Niva протаранила препятствие, есть пострадавший

36-летний водитель автомобиля Chevrolet Niva получил травмы после ДТП, которое произошло 4 февраля в Брянском районе.

У пострадавшего сотрясение мозга, вывих плеча, его отвезли в больницу.

Сама авария случилась в начале десятого утра на 14-м километре трассы «Брянск-Дятьково». По предварительным данным, 36-летний автомобилист на Chevrolet Niva двигался со стороны Дятькова в Брянск и съехал на обочину, а потом врезался в препятствие.

Напомним, 30 января в Клетнянском районе произошла авария с участием легковушки и грузовика.