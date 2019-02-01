18-летний брянец «похозяйничал» на даче пенсионерки на тюремный срок

Молодой брянец, который ни разу не попадал в поле зрения полиции, решился на преступление, заранее продумав; потерпевшей оказалась 66-летняя пенсионерка; парень задержан, ему «светит» заключение.

История началась с того, что юноша помогал пожилой женщине готовить дачу к зиме. Во время работ, объяснил он полицейским, возник план. Решил украсть наиболее ценные вещи, поэтому сразу приметил сварочный аппарат и триммер. И вот час преступления настал. Хозяйка отсутствовала, поэтому без проблем совершил похищение.

На подозреваемого завели уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража», ему грозит до шести лет.

Причиненный ущерб молодой человек возместил.