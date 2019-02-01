Брянец расправился с собутыльником за оскорбление невесты
Следователи Брянской области завершили расследование уголовного дела 34-летнего местного жителя, который обвиняется в убийстве.
История произошла в ночь с 18 на 19 октября 2018 года. Мужчина находился на территории металлобазы на улице Вокзальной областного центра. Со случайным знакомым распивал спиртные напитки. Внезапно между ними возник конфликт, во время которого обвиняемый достал мультиинструмент с открытым ножом и нанес множественные удары своему оппоненту.
39-летний потерпевший скончался на месте. Во время допроса фигурант поделился следователям, мол, тяжело переживал расставание с невестой, а собутыльник оскорбил ее.
Уголовное дело передали прокурору для утверждения обвинения.
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