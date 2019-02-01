В Брянске дама согласилась на сомнительную работу по мессенджеру
Жительница Брянска и двое ее знакомых предстанут перед судом за незаконный сбыт запрещенных веществ в крупном размере.
В 2018 году дама в интернет-мессенджере получила предложение от анонима с помощью «закладок» сбывать героин в областном центре. К «ремеслу» женщина приобщила двух знакомых.
В течение месяца они занимались распространением наркотиков, но вскоре их задержали оперативники, изъяв крупную партию героина.
Фигурантам предъявили обвинение по части 3 и 4 статьи 228.1 «Незаконный сбыт и покушение на незаконный сбыт наркотического средства в значительном и крупном размере» УК РФ. Им грозит до 20 лет заключения.
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