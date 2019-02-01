В Бежице из-за «рогатого» собралась пробка
5 февраля в Бежицком районе на мосту через реку Десна поломался троллейбус, из-за чего на проезжей части создалась заторовая ситуация.
Очевидец Алексей Цыкунов говорит, причина поломки транспорта неизвестна.
«В Бежице на мосту через Десну прибрался рогатый, собирается не кислая пробка с обеих сторон», - поделился Алексей.
«Пора все рогатые убрать», - добавил пользователь сети Vovan Kohev.
Сергей Мирошниченко предположил, видимо, ситуация в электротранспорте Брянска не меняется, как были проблемы с запчастями, зарплатой, когда он работал в 2014 году водителем, так и остались.
«Я в БТУ водителем в 2014г работал. Задержки зарплаты по 3 месяца были, проблемы с запчастями и прочим, а мой рогатый, зиу-9г был 1989г выпуска, давно списать должны были. Есть кто-нибудь из БТУ? Что-нибудь поменялось в лучшую сторону по зарплате с приходом нового директора?» - спросил Сергей.
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