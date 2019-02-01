В Брянске оштрафован «автохам» на Audi

Сотрудники ГИБДД Брянска привлекли к административной ответственности автомобилиста на Audi, который нарушил правила дорожного движения РФ.

Инцидент случился 4 февраля около дома №32 на улице Есенина. Мужчина оставил свою машину прямо на тротуаре.

«Водитель привлечен к административной ответственности по ч.3 ст. 12.19 КоАП РФ и оштрафовали на 1000 рублей», - сообщили в отделе Госавтоинспекции.

Напомним, 4 февраля в Брянске зафиксировали «гения»

парковки.

В тот же день на улице Бежицкой был замечен еще один нарушитель.