В Брянске на Крахмалева два авто не поделили дорогу
5 февраля в областном центре на улице Крахмалева случилась авария с участием двух автомобилей, пострадавших не было.
Инцидент произошел около десяти вечера. Очевидцы рассказывают, дорогу не поделили «Жигули» и Mitsubishi. От удара обе машины получили повреждения.
Официальной информации о ДТП не поступало.
Напомним, 4 февраля в Брянском районе Chevrolet Niva протаранила препятствие.
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