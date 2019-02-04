В Брянске на Крахмалева два авто не поделили дорогу

5 февраля в областном центре на улице Крахмалева случилась авария с участием двух автомобилей, пострадавших не было.

Инцидент произошел около десяти вечера. Очевидцы рассказывают, дорогу не поделили «Жигули» и Mitsubishi. От удара обе машины получили повреждения.

Официальной информации о ДТП не поступало.

Напомним, 4 февраля в Брянском районе Chevrolet Niva протаранила препятствие.

Фото - кадр видео.