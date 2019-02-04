В Бежицком районе во время пожара в квартире спасен один человек
6 февраля в переулке Гончарова Бежицкого района случился пожар в квартире жилого дома, спасен человек.
Информацию о возгорании спасатели 13-й части получили в 06:15. Через пять минут они прибыли на место на двух автоцистернах.
Выяснилось, очаг горения находился в одной из квартир площадью 40 квадратных метров. В тушении использовали два ствола и три звена газодымозащитной службы.
«В 06.35 пламя локализовали, в 06.39 ликвидировали. Был спасен 1 человек. Причина уточняется», - сообщили в пресс-службе МЧС.
Напомним, в Володарском районе горело заброшенное здание.
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