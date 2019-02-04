Прокуратура провела проверку в связи с гибелью женщины в Дятькове
Прокуратура Дятьковского района внесла в адрес главы администрации представление в связи с трагедий, которая произошла 1 февраля у здания ТЦ «Вавилон», где на 41-летнюю женщину упала глыба льда.
Представление находится на рассмотрении.
Во время проверки прокурор выявил в деятельности администрации нарушения. Они связаны с тем, что не было контроля над собственниками торговых центров, которые должны выполнять правила благоустройство – вовремя убирать снег и наледь с крыш.
В процессе расследования действиям лиц, виновных в данной трагедии, дадут оценку.
«Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры», - сообщили в пресс-службе прокуратуры.
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