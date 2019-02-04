В Брянске в автобусе «Лиаз» пострадала 63-летняя пассажирка

63-летняя пассажирка автобуса «Лиаз» получила травмы 5 февраля во время ДТП с участием Chevrolet Lacetti на улице Красноармейской в Брянске.

Сотрудники ГИБДД о поступившей в травмпункт Советского района пациентке узнали в 12:20. Женщине поставили диагноз – ушиб левого плечевого и левого тазобедренного сустава. Ей назначили лечение и отпустили домой.

Сама авария случилась около восьми утра. По предварительным данным, 26-летний водитель Chevrolet Lacetti ехал со стороны Крахмалева на проспект Станке Димитрова. Поворачивая направо, он не занял соответствующее крайнее правое положение и помешал автобусу «Лиаз-525645» под управлением 58-летнего водителя. В итоге последний резко затормозил и пассажирка упала.