В Брянске на Бежицкой давали сразу несколько «мастер-классов» по парковке

6 февраля на улице Бежицкой областного центра нерадивые автомобилисты устроили ряд «мастер-классов» по парковке, очевидцы запечатлели наглость водителей на фото и опубликовали в соцсетях.

На снимке сразу семь машин, чьим владельцам правила парковки абсолютно безразличны. Они оставили свои автомобили прямо на тротуарах и ушли восвояси, а что люди будут вынуждены из-за них идти по лужам на проезжей части, им до этого нет дела.

«Наглые брянские «автохамы» захватили тротуары на улице Бежицкой», - поделился свидетель.

Напомним, утром 6 февраля наглый водитель перекрыл дорогу машине скорой помощи около Брянского кардиологического диспансера.