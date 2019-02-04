В Брянске на Бежицкой давали сразу несколько «мастер-классов» по парковке
6 февраля на улице Бежицкой областного центра нерадивые автомобилисты устроили ряд «мастер-классов» по парковке, очевидцы запечатлели наглость водителей на фото и опубликовали в соцсетях.
На снимке сразу семь машин, чьим владельцам правила парковки абсолютно безразличны. Они оставили свои автомобили прямо на тротуарах и ушли восвояси, а что люди будут вынуждены из-за них идти по лужам на проезжей части, им до этого нет дела.
«Наглые брянские «автохамы» захватили тротуары на улице Бежицкой», - поделился свидетель.
Напомним, утром 6 февраля наглый водитель перекрыл дорогу машине скорой помощи около Брянского кардиологического диспансера.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Что такое реклама на интернет-сайтах
Очередной вопрос, поступивший в колонку Брянского УФАС России касается размещения рекламы в сети Интернет. Что считается рекламной информацией, а что является информацией о производимых или реализуемых товарах. На эти вопросы отвечает заместитель руководителя-начальник отдела Брянского УФАС России Наталья Новикова.
Число мест для участия в бесплатном курсе «Ростелеком. DataTalks» ограничено, и в случае превышения лимита по количеству участников, соискателям будет необходимо пройти очное интервью с организаторами.
В этом году в Брянском регионе Московской железной дороги железнодорожники планируют провести ремонтные работы на участках общей протяженностью более 37 км путей. Меры направлены на обеспечение безопасности и надежности перевозок.
Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» Александр Аленичев сконструировал модель ПС 110 кВ. Конструированием Александр занимается с детства. Первую модель – корабль «Буран» с ракетным носителем - он смастерил в десять лет из подручных материалов.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Общественная организация предпринимателей «Опора России» на брянской земле становится всЁ более весомой силой.