В Унече мнимые сотрудники водоканала «похозяйничали» в доме пенсионерки на 90 тыс рублей
Полиция Брянской области проводит расследование в связи с кражей, которую совершили неизвестные в доме 90-летней пенсионерки.
К правоохранителям обратилась жительница Унечи. Она рассказала, что у ее 90-летней соседки незнакомцы похитили 90 тыс рублей. По словам самой потерпевшей, к ней в дом накануне пришли трое неизвестных под видом работников водоканала. Они проверяли счетчики и трубы.
Старушка объяснила, что мужчины быстро ходили по комнатам, что она не могла за ними уследить. После визита обнаружила, что все сбережения исчезли.
«Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража», - сообщили в пресс-службе УМВД региона.
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