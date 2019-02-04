В Фокинском районе произошло два серьезных ДТП

6 февраля в Брянске растаявшие дороги слегка покрылись коркой льда, в связи с этим случились несколько аварий: на Черном мосту в Фокинском районе, к примеру, сразу две.

Обе аварии произошли недалеко друг от друга. Первая – на самом мосту, там столкнулись «Ваз» и «Газель». Вторая – на повороте за мостом, где врезались друг в друга Peugeot и Renaut.

«Будьте аккуратнее. На дороге каша, лужи - аквапланирование обеспечено», - предупредил очевидец Максим Carnage.

Напомним, на улице Крахмалева два автомобиля не поделили дорогу.