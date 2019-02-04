В Брянске изолировали от общества 27-летнюю наркосбытчицу
27-летняя жительница Брянска, обвиняемая в сбыте наркотиков, проведет 10 с половиной лет в колонии общего режима – соответствующий приговор Советского райсуда вступил в силу.
История началась в январе 2018 года. Девушка в приложении «Telegram» договорилась с другим лицом о совместном незаконном сбыте запрещенных веществ. Она получала данные о месте «закладок», забирала наркотики, делала новые «закладки» и сообщала об этом первому лицу.
4 июля 2018 года обвиняемая незаконно сбыла 0,765 г и 0,611 г наркотического средства – a-пирролидиновалерофенон (PVP), который является производным наркотического средства N – метилэфедрона.
Еще 24,775 г этого наркотика она хранила дома в Брянске, его изъяли сотрудники полиции.
Осужденная пожаловалась в вышестоящий суд на неправильную квалификацию и суровость наказания, но в коллегии по уголовным делам Брянского областного не нашли оснований для ее удовлетворения и оставили приговор в силе.
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