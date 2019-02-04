Возвращавшегося из магазина брянца дома ждал «сюрприз»

Полиция Брянской области предъявила обвинение ранее судимому 36-летнему местному жителю в краже из чужого жилища.

История случилась в Клинцах перед Новым годом. 71-летний мужчина вечером решил сходить в магазин. Вернувшись, он понял, что из дома пропали мобильный телефон, планшет и телевизор. Ущерб составил 30 тыс рублей.

Вскоре правоохранители задержали 36-летнего знакомого потерпевшего, который признался, что иногда бывал в гостях у него и знал, какие вещи можно похитить. В дом попал просто – отжал пластиковое окно и вынес все самое ценное.

Телевизор пенсионеру уже вернули. Остальное злоумышленник успел сбыть.

Подозреваемому грозит до шести лет. До суда он будет находиться в СИЗО.