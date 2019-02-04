В Новозыбкове раскрыто незаконное проникновение в офис партии

Правоохранители Новозыбковского района задержали несовершеннолетнего нарушителя, который разбил окно и пробрался в неохраняемое здание, где расположен офис одной из политических партий.

Выяснилось, что нарушителю через две недели исполнится 11 лет. На его мать составили протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей по части 1 статьи 5.35 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Решается вопрос о помещении подростка в учебное заведение закрытого типа.

Согласно расследованию, в новозыбковский отдел полиции обратился 52-летний местный житель. Он рассказал, что 4 февраля пришел в офис и увидел разбитое окно, разбросанные документы и переставленные вещи в комнатах, однако из помещения ничего не пропало.

Изъяв следы обуви с подоконника и другие улики, сыщики установили, что пробраться мог подросток. Им оказался 10-летний мальчик, его ранее уже помещали в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.

Подросток рассказал, захотел посмотреть, что находится внутри помещений. Разбив камнем стекло, проник внутрь, где почти два часа рассматривал офис: перекладывал документы, разглядывал найденные монеты советской эпохи, а потом выбрался на улицу и пошел домой.