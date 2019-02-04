Директор брянской фирмы задолжал сотруднику 21 тыс рублей

В результате происшествия женщина получила серьезные травмы и была госпитализирована в медицинское учреждение.

Фото с места происшествия в социальной сети опубликовал один из очевидцев.

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Руководитель организации не давал денег своему работнику с августа 2018 года. Долг накопился в 21 тыс рублей. При этом имеющиеся финансовые средства обвиняемый использовал на цели, не имеющие приоритета перед оплатой труда.

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