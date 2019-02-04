Директор брянской фирмы задолжал сотруднику 21 тыс рублей
Следователи Брянской области завершили расследование уголовного дела директора ООО «ИнТехЭнерго», обвиняемого в полной невыплате свыше двух месяцев заработной платы.
Руководитель организации не давал денег своему работнику с августа 2018 года. Долг накопился в 21 тыс рублей. При этом имеющиеся финансовые средства обвиняемый использовал на цели, не имеющие приоритета перед оплатой труда.
Уголовное дело будет передано прокурору для утверждения обвинительного заключения.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Что такое реклама на интернет-сайтах
Очередной вопрос, поступивший в колонку Брянского УФАС России касается размещения рекламы в сети Интернет. Что считается рекламной информацией, а что является информацией о производимых или реализуемых товарах. На эти вопросы отвечает заместитель руководителя-начальник отдела Брянского УФАС России Наталья Новикова.
Число мест для участия в бесплатном курсе «Ростелеком. DataTalks» ограничено, и в случае превышения лимита по количеству участников, соискателям будет необходимо пройти очное интервью с организаторами.
В этом году в Брянском регионе Московской железной дороги железнодорожники планируют провести ремонтные работы на участках общей протяженностью более 37 км путей. Меры направлены на обеспечение безопасности и надежности перевозок.
Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» Александр Аленичев сконструировал модель ПС 110 кВ. Конструированием Александр занимается с детства. Первую модель – корабль «Буран» с ракетным носителем - он смастерил в десять лет из подручных материалов.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Общественная организация предпринимателей «Опора России» на брянской земле становится всЁ более весомой силой.