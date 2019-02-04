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Директор брянской фирмы задолжал сотруднику 21 тыс рублей

Опубликовано Сегодня, 16:59

Следователи Брянской области завершили расследование уголовного дела директора ООО «ИнТехЭнерго», обвиняемого в полной невыплате свыше двух месяцев заработной платы.

Руководитель организации не давал денег своему работнику с августа 2018 года. Долг накопился в 21 тыс рублей. При этом имеющиеся финансовые средства обвиняемый использовал на цели, не имеющие приоритета перед оплатой труда.

Уголовное дело будет передано прокурору для утверждения обвинительного заключения.

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