На Октябрьской в Брянске ребенка едва не убила глыба льда, прокуратура проводит проверку
Брянская прокуратура провела проверку в связи с падением 4 февраля наледи с крыши жилого дома №99 на улице Октябрьской на 12-летнего подростка.
В отношении ООО «Жилкомсервис Брянск», которая обслуживает данный дом, вынесли постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований», которое для рассмотрения направили мировому судье-организатору судебных участков Советского судебного района.
За данное правонарушение грозит штрафа в размере от 250 до 300 тысяч рублей.
Прокурор также установил, что должностные лица управляющей компании не полностью приняли меры по содержанию общедомового имущества в части своевременной уборки крыши дома от снега и наледи.
Пострадавший мальчика доставили в Брянскую областную больницу №1 с ушибом теменной части головы.
Напомним, прокуратура провела проверку в связи гибелью женщины в Дятькове в результате падения сосульки.
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