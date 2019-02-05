На Октябрьской в Брянске ребенка едва не убила глыба льда, прокуратура проводит проверку

Брянская прокуратура провела проверку в связи с падением 4 февраля наледи с крыши жилого дома №99 на улице Октябрьской на 12-летнего подростка.

В отношении ООО «Жилкомсервис Брянск», которая обслуживает данный дом, вынесли постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований», которое для рассмотрения направили мировому судье-организатору судебных участков Советского судебного района.

За данное правонарушение грозит штрафа в размере от 250 до 300 тысяч рублей.

Прокурор также установил, что должностные лица управляющей компании не полностью приняли меры по содержанию общедомового имущества в части своевременной уборки крыши дома от снега и наледи.

Пострадавший мальчика доставили в Брянскую областную больницу №1 с ушибом теменной части головы.

Напомним, прокуратура провела проверку в связи гибелью женщины в Дятькове в результате падения сосульки.