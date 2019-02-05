В Брянской области пропал 38-летний мужчина из Жиздры

В результате происшествия женщина получила серьезные травмы и была госпитализирована в медицинское учреждение.

Фото с места происшествия в социальной сети опубликовал один из очевидцев.

267 малышей появились на свет в Смоленске в январе этого года.

«Всех, кто что-то знает о пропавшем, просьба сообщить по тел: 8 (800) 700-54-52 или 112», - сообщили волонтеры.

Особые приметы: на правой кисти с внутренней стороны ожог, нет переднего верхнего зуба.

Волонтеры брянского поискового отряда «Лиза Алерт» ищут пропавшего в январе 2019 года в области 38-летнего Александра Паршикова.

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