В Стародубе 76-летняя пенсионерка попала в больницу из-за водителя «ВАЗа»
7 февраля в Стародубе на улице Свердлова произошло ДТП с участием автомобиля «ВАЗ 21144», пострадала 76-летняя женщина.
Инцидент случился в половине седьмого вечера. Как сообщили в управлении ГИБДД, 31-летний автомобилист на «ВАЗе 21144» не справился с управлением и сбил 76-летнюю женщину, которая шла по тротуару.
У пострадавшей закрытый перелом обеих костей левой голени со смещением, закрытый двухлодыжечный перелом правой голени с подвывихом стопы; ее госпитализировали.
Напомним, 31 января в Брянске на проспекте Станке Димитрова произошла авария с участием иномарки Volkswagen Jetta, в итоге пострадала 78-летняя женщина.
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