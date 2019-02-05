ДТП на улице Калинина в Брянске: ранена 45-летняя пассажирка Fiat Ducato
45-летняя женщина, пассажирка Fiat Ducato, получила телесные повреждения после ДТП, которое случилось 6 февраля на улице Калинина в Брянске.
Сотрудникам ГИБДД в 10:53 сообщили из травмпункта Советского района о том, что поступила после аварии с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, ушибом лобной области 45-летняя женщина. После назначения ее отпустили домой.
Само происшествие произошло в 9.15. По предварительной информации, 34-летний водитель автомобиля Renault Fluence ехал с Красноармейской к проспекту Московскому, не справился с управлением и, выскочив на встречку, врезался в Fiat Ducato, под управлением 41-летнего водителя.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Что такое реклама на интернет-сайтах
Очередной вопрос, поступивший в колонку Брянского УФАС России касается размещения рекламы в сети Интернет. Что считается рекламной информацией, а что является информацией о производимых или реализуемых товарах. На эти вопросы отвечает заместитель руководителя-начальник отдела Брянского УФАС России Наталья Новикова.
Число мест для участия в бесплатном курсе «Ростелеком. DataTalks» ограничено, и в случае превышения лимита по количеству участников, соискателям будет необходимо пройти очное интервью с организаторами.
В этом году в Брянском регионе Московской железной дороги железнодорожники планируют провести ремонтные работы на участках общей протяженностью более 37 км путей. Меры направлены на обеспечение безопасности и надежности перевозок.
В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» подвели итоги работы по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям (ТП) за 2018 год. За отчетный период в филиал поступило 1812 заявок на оказание услуги ТП. Заключено 1583 договоров, исполнено 1445 договора. Общая мощность присоединенных объектов составила 32,3 МВт.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Общественная организация предпринимателей «Опора России» на брянской земле становится всЁ более весомой силой.