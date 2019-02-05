ДТП на улице Калинина в Брянске: ранена 45-летняя пассажирка Fiat Ducato

45-летняя женщина, пассажирка Fiat Ducato, получила телесные повреждения после ДТП, которое случилось 6 февраля на улице Калинина в Брянске.

Сотрудникам ГИБДД в 10:53 сообщили из травмпункта Советского района о том, что поступила после аварии с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, ушибом лобной области 45-летняя женщина. После назначения ее отпустили домой.

Само происшествие произошло в 9.15. По предварительной информации, 34-летний водитель автомобиля Renault Fluence ехал с Красноармейской к проспекту Московскому, не справился с управлением и, выскочив на встречку, врезался в Fiat Ducato, под управлением 41-летнего водителя.