Брянец делал «закладки» с недовесом

В Брянске перед судом предстанет 27-летний молодой человек, который подозревается в незаконном сбыте запрещенных веществ через интернет-магазин.

Парня задержали еще в конце 2018 года. К слову, он находился в состоянии наркотического опьянения. В мобильном телефоне сыщики нашли сообщения с указанием адресов, где уже были размещены «закладки».

Выяснилось, что за месяц до этого юноша создал незаконный бизнес со своей схемой, по которой часть каждой партии наркотика оставлял себе для личного употребления, а остальное сбывал. Для сокрытия пропажи доли товара он во время создания новой «закладки» занижал ее вес по сравнению с заказом. Покупателей находил через специализированный интернет-магазин, а общался с ними в одном из популярных мессенджеров.

«Задержанному предъявили обвинение по части 3 статьи 228.1 «Незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере» УК РФ, ему грозит от 8 до 15 лет с крупным штрафом», - сообщили в пресс-службе управления МВД области.

Уголовное дело направили в Бежицкий районный суд.