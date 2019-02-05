В Володарском районе водителя «Газели» отправили в колонию за смертельное ДТП
26-летний водитель грузового фургона «Газ 3302», совершивший 29 сентября 2018 года в Володарском районе смертельную аварию, проведет два года в колонии-поселении; такое решение вынес суд.
Также его на два года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом.
Прокуратура поддержала обвинение по уголовному делу.
Как установил суд, мужчина, управляя автомашиной на участке объездной автодороги со стороны Снежетьский вал, отвлекся на мобильный телефон, выехал на встречку, где столкнулся с автобусом Peugeot Boxer под управлением 31-летнего мужчины. Водитель последнего получил несовместимые с жизнью травмы, в связи с чем через несколько часов после случившегося он скончался в больнице.
Подсудимый согласился с предъявленным ему обвинением и признал вину, при этом мер к возмещению ущерба не принял и впервые принес извинения родным погибшего лишь в зале суда.
Приговор суда не вступил в законную силу.
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