«Предприимчивый» брянец распилил на части двухтонную водонапорную башню
Жирятинская полиция завела уголовное дело на 29-летнего местного жителя, который подозревается в краже трехметровой двухтонной конструкции.
История случилась в 2018 году. Недалеко от деревни Издежичи находилась огромная водонапорная башня, которую раньше использовали для обслуживания фермы. После закрытия предприятия она долго не эксплуатировалась, оставаясь на балансе сельской администрации. Стоимость конструкции 21 тыс рублей.
Подозреваемый рассказал, что давно присмотрелся к бесхозному предмету. В один из летних дней он распилил его и на грузовике довез до пункта приема металлолома.
Мужчине «светит» до пяти лет. Причиненный ущерб подозреваемый обязался полностью возместить.
Напомним, в Сураже безработный «похозяйничал» в чужом подвале.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Что такое реклама на интернет-сайтах
Очередной вопрос, поступивший в колонку Брянского УФАС России касается размещения рекламы в сети Интернет. Что считается рекламной информацией, а что является информацией о производимых или реализуемых товарах. На эти вопросы отвечает заместитель руководителя-начальник отдела Брянского УФАС России Наталья Новикова.
Число мест для участия в бесплатном курсе «Ростелеком. DataTalks» ограничено, и в случае превышения лимита по количеству участников, соискателям будет необходимо пройти очное интервью с организаторами.
В этом году в Брянском регионе Московской железной дороги железнодорожники планируют провести ремонтные работы на участках общей протяженностью более 37 км путей. Меры направлены на обеспечение безопасности и надежности перевозок.
В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» подвели итоги работы по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям (ТП) за 2018 год. За отчетный период в филиал поступило 1812 заявок на оказание услуги ТП. Заключено 1583 договоров, исполнено 1445 договора. Общая мощность присоединенных объектов составила 32,3 МВт.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Общественная организация предпринимателей «Опора России» на брянской земле становится всЁ более весомой силой.