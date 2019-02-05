«Предприимчивый» брянец распилил на части двухтонную водонапорную башню

Жирятинская полиция завела уголовное дело на 29-летнего местного жителя, который подозревается в краже трехметровой двухтонной конструкции.

История случилась в 2018 году. Недалеко от деревни Издежичи находилась огромная водонапорная башня, которую раньше использовали для обслуживания фермы. После закрытия предприятия она долго не эксплуатировалась, оставаясь на балансе сельской администрации. Стоимость конструкции 21 тыс рублей.

Подозреваемый рассказал, что давно присмотрелся к бесхозному предмету. В один из летних дней он распилил его и на грузовике довез до пункта приема металлолома.

Мужчине «светит» до пяти лет. Причиненный ущерб подозреваемый обязался полностью возместить.

Напомним, в Сураже безработный «похозяйничал» в чужом подвале.