Жители Брянска обсудили в соцсетях историю о пенсионерке, убившей дочь-инвалида

В одной из семей Ростовской области 3 февраля произошла трагедия – в селе Заветное 60-летняя пенсионерка убила свою 30-летнюю дочь-инвалида, а потом себя; история не оставила равнодушными жителей Брянска, под роликом, размещенным в соцсетях на эту тему, они оставили свои комментарии.

Мать звали Еленой, а дочь Марией. Как сообщили 161.RU в правоохранительных органах Ростовской области, дочь с детства была больна ДЦП, являлась инвалидом первой группы. Мать всю жизнь за ней ухаживала. По словам родственников, пенсионерка неоднократно заявляла о том, что убьет дочь и себя, но на эти слова никто не обращал внимания, поскольку все понимали, насколько женщине трудной одной ухаживать за больным ребенком.

Как сообщает издание, ссылаясь на источник, с места случившегося изъяли нож, топор, ватные тампоны со следами крови.

Брянцы, узнав об истории из ролика, размещенного в сети, пришли в ужас.

«Это ужас», - прокомментировала Ольга Леонова.

«Страшно представить, что было на душе у этой женщины», - добавила Елена Погуляева.

«Такое чувство, что нам такое отношение к людям специально навязывают и говорят, что так и должно быть. Раньше люди были почему-то другие, добрее, добродушней. Сейчас злые. Даже к близким людям. Мне тяжело понять поступок этой женщины, но, думаю, что ее толкнуло к этому именно полное разочарование в людях, и том, что никто не поможет», - добавил Максим Абашин.