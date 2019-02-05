40-летняя дама устроила «обыск» в палате севской больницы

Севская полиция завела уголовное дело в связи с кражей, которая произошла в центральной районной больнице; подозреваемая задержана.

К правоохранителям с жалобой обратилась 38-летняя местная жительница. Объяснила, что сняла деньги с карты в банкомате, однако через пару дней, расплачиваясь в магазине, узнала, что 200-рублевая купюра – подделка – билет «Банка приколов».

Как оказалось, гражданка сняла наличку еще во время лечения в центральной районной больнице. Вскоре стражи порядка выяснили, что к преступлению причастна 40-летняя соседка потерпевшей по палате.

Подозреваемая рассказала, мол, воспользовалась моментом, когда потерпевшая с приятельницей вышли из палаты, и обыскала их сумки. Часть денег она поменяла на купюры номиналом 2000, 1000 и 500 рублей аналогичными билетами «Банка приколов».

Злоумышленнице грозит до двух лет.