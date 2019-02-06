В Дятькове огнеборцы тушили частную дачу

7 февраля на улице Пионерской в Дятькове произошел пожар на частной даче.

Информацию о возгорании спасатели получили в 16:50. Через 10 минут сотрудники 19-й части прибыли на двух автоцистернах на место. Как оказалось, горела дача размером 4х2,5 метра.

«На тушение работал ручной ствол. В 17.15 пламя локализовали, в 17.19 ликвидировали», - сообщили в пресс-службе МЧС.

Пострадавших не было. Причина устанавливается.