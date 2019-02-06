В Бежицком районе произошел пожар

8 февраля в переулке Заводском Бежицкого района случился пожар в частном доме, обошлось без пострадавших.

Информация о возгорании поступила в 00:36. Через шесть минут спасатели 12-й и 13-й частей на трех автоцистернах прибыли на место. Выяснилось, горела кухня в частном жилом доме на площади 30 квадратных метров. В тушении задействовали два ручных ствола и звено газодымозащитной службы.

«В 00.58 пламя локализовали, в 00.59 ликвидировали. Пострадавших не было. Причина устанавливается», - сообщили в пресс-службе МЧС области.

Напомним, в Дятькове случился пожар на частной даче.