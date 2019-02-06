В Сельцо автоледи разбила лоб в ДТП с автобусом

7 февраля в Сельцо произошла авария с участием автобуса «ПАЗ-32053-70» и автомобиля Opel Zafira, пострадала водитель последнего транспорта.

Инцидент случился в 07:10 на улице Деснянской. По предварительным данным, 42-летняя водитель Opel Zafira, не справившись с управлением, врезалась с автобусом «ПАЗ-32053-70» под управлением 46-летнего водителя, который двигался во встречном направлении.

42-летняя пострадавшая получила ушибленную рану лобной области слева, медики ее отпустили с назначением лечения.

Напомним, 6 января в Брянском районе произошла авария с участием иномарки Volkswagen Polo, пострадали два человека – водитель и пассажир.