В Навле хитрого ремонтника «сдала» камера наблюдения

Полиция Навлинского района предъявила обвинение в краже местному жителю, 29-летнему парню.

История случилась в доме у 38-летней женщины из Навли, где молодой человек делал ремонт. По словам потерпевшей, она доверила ему снять самостоятельно с банковской карты тысячу рублей на покупку строительной смеси, но, кроме этой суммы, со счеты оказались списаны еще 14 тысяч.

Свою причастность к похищению суммы молодой человек отрицал.

Уличить злоумышленника в краже помогла запись с камеры наблюдения. После этого он признал свою вину и возместил ущерб хозяйке.

Подозреваемому грози до пяти лет.