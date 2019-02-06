В Навле хитрого ремонтника «сдала» камера наблюдения
Полиция Навлинского района предъявила обвинение в краже местному жителю, 29-летнему парню.
История случилась в доме у 38-летней женщины из Навли, где молодой человек делал ремонт. По словам потерпевшей, она доверила ему снять самостоятельно с банковской карты тысячу рублей на покупку строительной смеси, но, кроме этой суммы, со счеты оказались списаны еще 14 тысяч.
Свою причастность к похищению суммы молодой человек отрицал.
Уличить злоумышленника в краже помогла запись с камеры наблюдения. После этого он признал свою вину и возместил ущерб хозяйке.
Подозреваемому грози до пяти лет.
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