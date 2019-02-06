Брянец совершил поджог из мести более успешному сопернику

Полиция Брянского района возбудила уголовное дело на 22-летнего местного жителя, который подозревается в краже с поджогом.

История произошла в середине января 2019 года в поселке Мичуринский. У 21-летнего парня угнали «ВАЗ 2112». Через пару часов полицейские нашли транспорт в Советском районе на пустыре. Машина выгорела полностью. Ущерб оценили в 100 тыс рублей.

Подозреваемый в угоне был задержан в тот же день. Он объяснил, что хотел накануне помириться с девушкой, которая ушла к потерпевшему, но ничего не вышло, тогда он решил отомстить сопернику с помощью поджога.

Причиненный потерпевшему ущерб фигурант возместил.

Подозреваемому грозит до пяти лет.