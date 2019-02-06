Дебош в Клинцах: задержан 44-летний мужчина

Брянский следком завершил расследование уголовного дела 44-летнего жителя Клинцов, который обвиняется в насилии по отношению к представителю власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

История произошла 11 декабря 2018 года. Мужчину за появление в общественном месте в пьяном виде доставили в отделение. На просьбу сотрудника патрульно-постовой службы предъявить документы, которые бы удостоверяли личность, обвиняемый отреагировал агрессивно и ударил правоохранителя кулаком в лицо.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.