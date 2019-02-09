В Фокинском районе горел пост охраны

10 февраля Фокинском районе на Московском проспекте загорелся пост охраны, обошлось без пострадавших.

Информацию о пожаре спасатели получили в 16:04. На место через 10 минут прибыли огнеборцы третьей части и СПСЧ на двух автоцистернах. Как оказалось, пламя охватило отдельно стоящий пост охраны размером 2х2 метра.

«На тушение работал один ручной ствол. В 16.15 огонь локализовали, в 16.26 ликвидировали. Пострадавших нет. Причина устанавливается», - сообщили в пресс-службе МЧС области.