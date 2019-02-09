В деревне Чуровичи произошел пожар

11 февраля в деревне Чуровичи Климовского района случился пожар - на улице Центральной горели бытовые отходы.

Сообщение о происшествии спасателям 22-й части и ОП «Чуровичи» поступило в 07:16. Через три минуты они на двух автоцистернах прибыли по адресу. Горел мусор на площади 10 квадратных метров в заброшенном строении. В тушении использовали один ручной ствол.

За девять минут огонь локализовали, еще за три ликвидировали.

«Пострадавших нет. Причина устанавливается», - сообщили в пресс-службе МЧС области.

Напомним, в Володарском районе горел мусор во многоэтажке.