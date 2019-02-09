Поиск по сайту
Поиск по сайту

В деревне Чуровичи произошел пожар

Опубликовано Сегодня, 08:45

11 февраля в деревне Чуровичи Климовского района случился пожар  - на улице Центральной горели бытовые отходы.

Сообщение о происшествии спасателям 22-й части и ОП «Чуровичи» поступило в 07:16. Через три минуты они на двух автоцистернах прибыли по адресу.  Горел мусор на площади 10 квадратных  метров в заброшенном строении. В тушении использовали один ручной ствол.

За девять минут огонь локализовали, еще за три ликвидировали.

«Пострадавших нет. Причина устанавливается», - сообщили в пресс-службе МЧС области.

Напомним, в Володарском районе горел мусор во многоэтажке.

Фото
 160
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • В Володарском районе горел мусор во многоэтажке
  • В Дятькове в колодце теплотрассы произошел пожар
  • У брянца загорелся мусор в гараже
  • Пожар в Сельцо: огнеборцы гасили легковушку
  • Квартира во многоэтажке горела в Володарском районе
    •
    Новости регионов
    Автомобиль Toyota Land Cruiser сгорел ночью в Ярцево
    10:59:05 08-02-2019
    В результате возгорания никто из людей не пострадал.
    В Гагарине пропала без вести 15-летняя девушка
    17:37:18 07-02-2019
    4 февраля девушка ушла из дома и перестала выходить на связь с родными и близкими. До сих пор о ее возможном местонахождении ничего не известно.
    В Смоленске мужчина угрожал прохожим пистолетом
    15:19:51 07-02-2019
    Полицейским удалось задержать злоумышленника на одной из улиц Смоленска.
    В Смоленске угнали «легковушку» с белорусскими номерами
    14:56:54 07-02-2019
    Машина марки ВАЗ-2107 была припаркована около магазина «Магнит» на улице 25 Сентября.
    Четырехлетний малыш скончался в больнице в Дорогобуже
    17:09:22 06-02-2019
    По предварительным данным, причиной смерти малыша мог стать менингит.
    Пять двоен родились в Смоленске в январе
    07:57:37 06-02-2019
    267 малышей появились на свет в Смоленске в январе этого года.
    Лента новостей
    Сегодня, 08:45
    В деревне Чуровичи произошел пожар
    Сегодня, 08:00
    В Брянске на Первомайском мосту все балки смонтируют до конца апреля
    Сегодня, 07:00
    В Брянской области ожидается потепление
    Сегодня, 06:00
    В Унече во время пожара пострадал один человек
    Вчера, 18:09
    В Фокинском районе горел пост охраны
    Вчера, 17:54
    В Брянске неадекватный мужчина бросался под машины
    9-02-2019, 17:59
    В Брянске ребенок гулял по крышам (ВИДЕО)
    9-02-2019, 17:41
    ДТП на Транспортной в Брянске: пострадал 12-летний мальчик
    9-02-2019, 17:34
    75-летний брянец попал в больницу из-за водителя Hyundai IX35
    8-02-2019, 17:01
    В Мглинском районе обнаружены бесхозные скотомогильники
    8-02-2019, 16:32
    Появились в продаже билеты на самолет «Брянск-Сочи»
    8-02-2019, 16:00
    В Комаричском районе дорожникам досталось от прокуратуры
    8-02-2019, 15:01
    Брянщина получит более 300 млн руб на возведение детской поликлиники
    8-02-2019, 14:15
    Брянцам сообщили об индексации соцвыплат по материнству и детству
    8-02-2019, 13:49
    В Брянске «трещит по швам» дом на Киевской
    8-02-2019, 13:02
    Дебош в Клинцах: задержан 44-летний мужчина
    8-02-2019, 12:33
    Брянец совершил поджог из мести более успешному сопернику
    8-02-2019, 12:19
    В Климово братья Жуковские показали «живые» картины
    8-02-2019, 11:44
    В Брянске осудят организаторов подпольного цеха спиртной продукции
    8-02-2019, 11:25
    Дама из Суража «попалась» на подделке документов
    8-02-2019, 11:04
    Депутаты от ЛДПР подарили детям трансформеры
    8-02-2019, 10:57
    В Навле хитрого ремонтника «сдала» камера наблюдения
    8-02-2019, 10:27
    В Жуковском районе обнаружили предприятие - «фантом»
    8-02-2019, 10:19
    В Сельцо автоледи разбила лоб в ДТП с автобусом
    8-02-2019, 09:34
    В Жуковке «Лада» сбила 15-летнюю девочку
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    8-02-2019, 13:15
    Звезды сериалов выступили на сцене концертного зала "Дружба" 1
    8-02-2019, 11:13
    «Мираторг» продолжает лидировать по величине заработной платы в агропромышленном  секторе Брянской области 1
    7-02-2019, 11:35
    Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-20 банковского рынка по активам
    6-02-2019, 15:10
    Более 37 км пути отремонтируют в Брянском регионе МЖД в 2019 году
    6-02-2019, 12:16
    Банк УРАЛСИБ начал интеграцию небанковских сервисов для малого бизнеса в Интернет-банк
    Актуальные темы
    Новости Общество
    В Брянске на водоеме поселилось удивительное чудо природы
    Происшествия На дорогах
    В Жуковке «Лада» сбила 15-летнюю девочку
    Общество Происшествия Новость дня
    В Жуковском районе обнаружили предприятие - «фантом»
    Новости Общество
    В Климово братья Жуковские показали «живые» картины
    Происшествия На дорогах
    ДТП на Транспортной в Брянске: пострадал 12-летний мальчик
    Новости партнёров
    Колонка УФАС
    Задавайте вопросы, УФАС на связи
    Что такое реклама на интернет-сайтах

    Очередной вопрос, поступивший в колонку Брянского УФАС России касается размещения рекламы в сети Интернет. Что считается рекламной информацией, а что является информацией о производимых или реализуемых товарах. На эти вопросы отвечает заместитель руководителя-начальник отдела Брянского УФАС России Наталья Новикова.

    Ростелеком новости
    Соискателей курса «Ростелеком. DataTalks» ждет отборочное собеседование

    Число мест для участия в бесплатном курсе «Ростелеком. DataTalks» ограничено, и в случае превышения лимита по количеству участников, соискателям будет необходимо пройти очное интервью с организаторами.

    РЖД новости
    Более 37 км пути отремонтируют в Брянском регионе МЖД в 2019 году

    Более 37 км пути отремонтируют в Брянском регионе МЖД в 2019 годуВ этом году в Брянском регионе Московской железной дороги железнодорожники планируют провести ремонтные работы на участках общей протяженностью более 37 км путей. Меры направлены на обеспечение безопасности и надежности перевозок.
    МРСК новости
    Брянскэнерго в 2018 году выдало потребителям более 32 мегаватт мощности

    В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» подвели итоги работы по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям (ТП) за 2018 год. За отчетный период в филиал поступило 1812 заявок на оказание услуги ТП. Заключено 1583 договоров, исполнено 1445 договора. Общая мощность присоединенных объектов составила 32,3 МВт.

    РЖД новости
    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебникиПраздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».


    Опора России
    От защиты к росту. Брянские предприниматели активизировались

    От защиты к росту. Брянские предприниматели активизировалисьОбщественная организация предпринимателей «Опора России» на брянской земле становится всЁ более весомой силой.