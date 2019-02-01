Трагедия в Брянском районе: погиб водитель иномарки Opel Astra

34-летний водитель Opel Astra получил смертельные травмы 12 февраля во время ДТП с участием автомобиля «ВАЗ-210600» на 115-м километре трассы «Орёл-Брянск-Смоленск-граница с Республикой Беларусь» в Брянском районе.

Сама авария случилась в 11:10.

34-летний водитель Opel Astra ехал из Карачева в сторону Брянска, где врезался в «ВАЗ-210600» под управлением 50-летнего водителя, после чего Opel Astra столкнулся с электроопорой.

«50-летний водитель автомобиля ВАЗ-210600 после оказания медицинской помощи отпущен с назначением лечения», - сообщили в пресс-службе ГИБДД области.