Трагедия в Брянском районе: погиб водитель иномарки Opel Astra
34-летний водитель Opel Astra получил смертельные травмы 12 февраля во время ДТП с участием автомобиля «ВАЗ-210600» на 115-м километре трассы «Орёл-Брянск-Смоленск-граница с Республикой Беларусь» в Брянском районе.
Сама авария случилась в 11:10.
34-летний водитель Opel Astra ехал из Карачева в сторону Брянска, где врезался в «ВАЗ-210600» под управлением 50-летнего водителя, после чего Opel Astra столкнулся с электроопорой.
«50-летний водитель автомобиля ВАЗ-210600 после оказания медицинской помощи отпущен с назначением лечения», - сообщили в пресс-службе ГИБДД области.
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