Житель Карачева ответит в суде за дачу ложных показаний
Прокурор Карачевского района направил в суд уголовное дело по обвинению местного жителя в даче заведомо ложных показаний в суде.
31 января 2018 года в Карачевском районном суде во время судебного рассмотрения уголовного дела, по которому ныне обвиняемый проходил в качестве потерпевшего, отказался от показаний о его избиении подсудимыми, заявив, что получил телесные повреждения при иных обстоятельствах.
Суд, проверив все добытые по делу доказательства, а также его последовательные показания на предварительном следствии и первоначально в суде, уличающие подсудимых в совершении преступления, вынес обвинительный приговор. Показания, которые он давал в суде 31 января 2018 года, признаны недостоверными.
«За данное преступление предусмотрели наказание в виде исправительных работ на срок до 2 лет», - сообщили в пресс-службе прокуратуры.
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