ДТП на 2-й Мичурина в Брянске: ранена пассажирка Ford Fiesta

39-летняя пассажирка автомобиля Ford Fiesta 12 февраля получила травмы во время ДТП с участием иномарки Volkswagen Golf на улице 2-я Мичурина в областном центре.

Авария случилась около двенадцати дня. В Госавтоинспекции объяснили, 57-летняя водитель Volkswagen Golf двигалась со стороны улицы Дарвина, не уступила дорогу Ford Fiesta под управлением 26-летнего водителя.

У 39-летней пассажирки автомобиля Ford Fiesta - ушиб грудной клетки, ее отпустили с назначением лечения.

Напомним, 58-летняя и 20-летняя женщины из Fiat Ducato получили травмы во время аварии с участием иномарки Ford Fiesta 12 ноября на улице Калинина в Брянске.