На улице Тельмана в Брянске дерево упало на автомобиль, зацепило ребенка

13 февраля в районе Новостройки случилось происшествие, в котором едва не погиб ребенок; на припаркованный около дома автомобиль упало дерево.

Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. Падение произошло на улице Тельмана.

«На Новостройке, улица Тельмана, упал полусгнивший сук на машину и зацепил ребёнка», - поделилась автор поста Яна Белушенко.

О том, насколько пострадал ребенок, не сообщается.

«Почему не написали что с ребенком?» - спросила Эльмира Сидоренко.

«Значит, всё нормально, зацепило веточкой», - пришел к выводу Александр Злотников.

«По данному адресу выехали спасатели для распиловки и уборки дерева, спасибо за понимание!», - сообщил один из сотрудников МЧС области.