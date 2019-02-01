На улице 22 съезда в Брянске случилось ЧП из-за непогоды

Очередное дерево в связи с неблагоприятными погодными условиями упало утром 13 февраля в областном центре, к счастью, в происшествии никто не пострадал.

Фото последствий опубликовали в соцсетях очевидцы. На снимке видно, что дерево перекрыло дорогу во дворе дома №27 по улице 22 съезда в Бежицком районе.

«Бежица, двор по улице 22 съезда, упало дерево», - сообщил Андрей Жариков.

«Снег тяжёлый, завалил. МЧС предупреждал», - добавила Людмила Куликова.

По словам брянских метеорологов, обильный снег продолжится до вечера. Из-за плохой погоды предполагаются сбои в работе транспорта, а также обрывы линий электропередач.

Напомним, еще одно дерево упало на улице Тельмана, там зацепило ребенка.