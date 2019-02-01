Брянец, совершив жестокое преступление, продолжил выпивать со знакомой

Суд Новозыбкова приговорил 35-летнего местного жителя, обвиняемого в умышленном убийстве, к семи с половиной годам заключения в колонии особого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

История случилась 13 января 2018 года. Мужчина находился с собутыльником в доме у общей знакомой. Вдруг возникла ссора, во время которой подсудимый несколько раз ударил оппонента ногой по голове. Последний потерял сознание, тогда фигурант вместе с приятельницей положил его на диван, а сам продолжил распивать спиртное.

Только через сутки собутыльники вызвали «скорую», поскольку пострадавший не приходил в себя.

Медики доставили мужчину в больницу, где он впал в кому, а спустя полтора месяца скончался.

Обвиняемый уже имел судимость по ч. 4 ст. 111 УК РФ и отбывал наказание в местах лишения свободы.