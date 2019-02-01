Авария в поселке Большое Полпино: пострадал 23-летний парень

ДТП с участием автомобиля Chevrolet Lanos произошло 12 февраля в поселке Большое Полпино на Пролетарской, ранен 23-летний водитель.

Молодой человек получил ушиб грудной клетки и лобной части головы. Он обратился в травмпункт, там ему назначили лечение и отпустили. Информация о пациенте в отдел ГИБДД поступила в 12:50.

Сама авария случилась около десяти утра. 23-летний водитель Chevrolet Lanos, двигаясь со стороны Снежетьского Вала на улицу Горького, не справился с управлением и выскочил на полосу встречного движения, где слетел в кювет.

Напомним, 12 февраля на трассе «Р-120» в Брянском районе пострадал водитель «Жигули».